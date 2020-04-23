Futbolcular ve çocuklarından videolu 23 Nisan kutlamaları

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oğlu Aslan ve kızı Hayal'le kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılına özel olarak evinin bahçesinde çocuklarıyla video çeken Serdar, oğluyla birlikte "23 Nisan Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" mesajını gönderdi.
Milli futbolcu Arda Turan, "Türkiye'nin çocukları 100 yaşında. Bayramımız kutlu olsun. Tüm çocuklarımız umutlarıyla ve hayalleriyle geleceğe en iyi şekilde baksınlar. Sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.
Eski futbolculardan Ali Cansun, çocuğunun videosunu paylaşırken, Medipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal, Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu, Gaziantep FK'lı futbolcular Kenan Özer, Güray Vural ve Muhammet Demir de aileleriyle birlikte çektiği videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
(DHA)
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