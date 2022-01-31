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Futbolda böylesi görülmedi! Balyozlar, kürekler... Çim saha değil sanki buz pisti! Hakemden skandal karar

31.01.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Başkent Gözgözler Akademi ile Hendekspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan çok saha zemini sosyal medyada gündem oldu. -6 derece havada oynanan karşılaşmada zemin buz tuttuğu için maç başlayamadı. Sahaya çıkan hakem zeminin balyoz ve küreklerle temizlenerek hazır hale getirilmesini istedi. Duruma itiraz eden oyuncular hakeme karşı çıktı ama karar değişmedi. Büyük sakatlıklara yol açabilecek zeminde oynana maçı Hendekspor 1-0 kazandı.

Futbolda böylesi görülmedi! Balyozlar, kürekler... Çim saha değil sanki buz pisti! Hakemden skandal karar

Futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olaya daha şahit olundu. TFF 3. Lig 1.Grup'ta mücadele eden Başkent Gözgözler Akademi ile Hendekspor karşılaştı. Maç Polatlı İlçe Stadı'nda oynandı fakat karşılaşma öncesi futbol sahası adeta bir buz pistine benziyordu.

HAKEMDEN SKANDAL KARAR: OYNATILACAK

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Maçın hakemi karşılaşma öncesi sahaya gelerek adeta buz pistine dönen sahanın balyoz ve küreklerle temizlenerek oynanabilir hale getirilmesini istedi. Yüksek sakatlık riskini göz ardı eden hakeme tepki gösteren oyuncuların ısrarı fayda etmedi ve maç oynandı.

-6 DERECEDE OYNADILAR

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-6 derecede buz tutan zeminde oynanan mücadeleyi Hendekspor 1-0 kazandı. Sosyal medyada bu olaya tepki yağarken federasyondan herhangi bir açıklama gelmedi. Maçın hakemi Doğu Yılmaz hakkında nasıl bir karar verileceği merak konusu oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

VMBMBV

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