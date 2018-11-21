Futbolun geç parlayan yıldızı: Sarri

İngiltere Premier Lig'deki ilk sezonunda Chelsea'yi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yapan teknik direktör Maurizio Sarri, performansıyla göz dolduruyor.

Manchester City ile çok sayıda rekor kırarak şampiyonluğa ulaşan Pep Guardiola, Chelsea'nin ardından Manchester United ile kupa kovalayan Jose Mourinho, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselen Jurgen Klopp gibi üst düzey meslektaşlarının görev yaptığı Premier Lig'de ilk sezonunu geçiren 59 yaşındaki İtalyan teknik adam, geride kalan 12 haftada tam not aldı.

İlk sezonunda şampiyonluk yaşayan ancak geçen yıl beklentileri karşılayamayan vatandaşı Antonio Conte'nin koltuğuna oturan Sarri, İtalya'da Napoli ile yakaladığı ivmeyi dünyanın en zorlu liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'e de taşımayı başardı.

12 haftada rekor

Chelsea'yi Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool ile zirve mücadelesi veren namağlup üç takımdan biri yapan Sarri, bu alanda rekor kırdı. Bu sezon geride kalan 12 haftada mağlubiyet yaşamayan Sarri, Premier Lig'deki ilk sezonunda en uzun yenilmezlik serisi yakalayan teknik adam oldu. Rekor, 1994-1995 sezonunda Nottingham Forest ile ilk 11 haftayı yenilgisiz geçen Frank Clark'a aitti. Chelsea, Jose Mourinho'nun ikinci Chelsea döneminde 2014-2015'te ilk 14 hafta mağlup olmamış ve söz konusu sezon Manchester City'nin 8 puan önünde şampiyonluğa ulaşmıştı. Ligde West Ham, Liverpool, Manchester United ve Everton ile berabere kalan Chelsea, puan cetvelinde Manchester City ve Liverpool'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.