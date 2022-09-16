Fuzul'den iki yeni ürün; "Motosiklet ve Karavan Paketi"

İSTANBUL (AA) - Ev, otomobil ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere çözüm sunan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, motosiklet ve karavan paketi hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fuzul'ün iki yeni ürünüyle katılımcılar, bütçelerine uygun taksitlerle motosiklet ve karavan sahibi olabilecek.

İki yeni ürünle birlikte katılımcılar, 1.612 TL'den başlayan taksitlerle motosiklet, 3 bin 225 TL'den başlayan taksitlerle karavan sahibi olacak.

Farklı kampanya ve ürünleriyle sektörün dinamiklerini belirleyen Fuzul, motosiklet ve karavan paketleri ile farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaya devam ediyor.

Günün ihtiyaçları ve değişen yaşam tarzına göre hazırlanan iki yeni paketle katılımcılar faizsiz, peşinatsız ve kredisiz olarak motosiklet ve karavan ihtiyaçları için gereken finansal kaynağa ulaşabilecek.

Katılımcılar hem motosiklet hem de karavan paketiyle bütçelerine uygun ödeme planıyla hayallerini kurdukları araçlara rahatlıkla kavuşabilecek.

Fuzul, değişen taleplere çözüm olacak paket ve kampanyalarına gelecekte de devam ederek insanların ihtiyaçlarına ekonomik anlamda çözüm olacak.

