Fuzuli Caddesi’ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fuzuli Caddesi’nde 24 Ocak depreminde evleri ve iş yerleri ağır hasar gören Saray Apartmanı sakinleri ile bir araya gelerek, yaşadıkları sıkıntının çözüldüğünü belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte 24 Ocak depremi sonrası ağır hasar gören Fuzuli Caddesinde ki 25 mesken ve 24 iş yerinin bulunduğu Saray Apartmanı sakinleri ile buluştu. Toplam 49 bağımsız bölümün bulunduğu Saray Apartmanı sakinlerinin yaşadıkları sorunu çözüme kavuşturan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, yapılan çalışmalar neticesinde projeye uygun olarak yapılmasına onay verildiğinin altını çizdi.

"Sorunumuz ışık hızıyla çözüldü”

Milletvekili Çalık ve Başkan Güder’in sorunu ışık hızıyla çözdüğünü aktaran Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy, “Burada hak sahipliği ile ilgili eksik bir çalışma vardı. Bizler de dilekçe topladık ve bu dilekçelerle Öznur Çalık vekilimize ve Osman Güder başkanımıza ilettikten sonra ışık hızıyla sorunlar çözülmeye başladı. Mahallem adına ben vekilimize ve başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede eski komşularımızla yeniden komşuluk etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.