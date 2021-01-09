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GAGİAD Başkanı Koçer’den 10 Ocak mesajı

09.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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GAGİAD Başkanı Koçer’den 10 Ocak mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Koçer yayımladığı mesajında, "Gazetecilik, her zaman fedakarlık ve sorumluluk isteyen,doğru bilgileri en hızlı biçimde topluma ulaştırma gibi büyük bir öneme sahip olan saygın bir meslektir.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Koçer yayımladığı mesajında, "Gazetecilik, her zaman fedakarlık ve sorumluluk isteyen,doğru bilgileri en hızlı biçimde topluma ulaştırma gibi büyük bir öneme sahip olan saygın bir meslektir. İlkeli yayıncılık anlayışının gereği olarak doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde,halkın gözü, kulağı ve sesi olarak doğru bilgiyi aktarmak çok mühim bir görevdir. Özellikle günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte basın mesleği ve gazetecilikte doğru haberleri en hızlı biçimde kamuoyuna ulaştırabilmek adına ciddi bir görev üstlenmektedirler. Bu kapsamda covid-19 pandemi döneminde bile mesleğini fedakarca yapan gazeteci arkadaşlarımızın ne kadar yoğun çaba sarfederek çalıştıklarının farkındayız. Kendilerinin kıymetli çalışmaları ve desteği sayesinde şüphesizki, toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de daha hızlı olacaktır. Kamunun ve halkımızın yararına hizmet yapmakta olan gazetecilerimiz, ülkemizin ve şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde büyük rol üstlenmektedir. Gücünü kamuoyunun desteğinden alan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olmasıyla demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Basın mensuplarının bundan sonra da sorumluluklarının bilincinde, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya, birlik ve beraberliğimizin korunmasını her şeyin üzerinde tutarak görev yapmaya devam edeceğine canı yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin gününü de kutlayan Koçer’in mesajında, "Bu inanç ve güvenle çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren, kamuoyunun aydınlatılması için her şartta görevlerini icra eden, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden başta Gaziantep olmak üzere tüm basın mensuplarımızın meslek hayatlarında başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, ebediyete intikal eden değerli gazetecilerimizi ise rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadeleri yer aldı.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
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