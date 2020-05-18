GAGİAD Başkanı Koçer’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 101.yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Koçer, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına ve kurtuluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin çok önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çekerek, "101.yılını büyük bir onur ve gururla kutladığımız 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, zor şartlar altında bizlere kurtuluşun yolunu açmıştır. Esaret altında kalmaktan kurtulan Türk Milletini kalkındıracak ve yolunu aydınlatacak olanın genç ve uygar fikirler olduğunu her fırsatta dile getiren Atatürk’ün bu önemli günü gençlere armağan etmesi, geleceğimiz mirasçıları olan gençlerimize ne kadar güvendiğinin bir ispatıdır. Bizlere düşen de bu değerli emaneti layığıyla yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır. Unutmayalım ki gençlere değer veren, onları en iyi şekilde eğitimle yetiştiren, vatanına, milletine, devletine, bayrağına sahip çıkan özverili kuşaklar hazırlayanlar geleceğe güvenle bakabilirler. İşte bu sebeple gençlerimize gösterdiğimiz özen aslında ülkemiz geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır. Gençlerimizin istekleri, çabaları ve iradeleriyle güzel yarınlarda, çok güzel işler yapılacak, onur ve gurur kaynağımız olan gençlerimiz her zaman ulusumuzun teminatı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Koçer, mesajının devamında ise, "Türk Gençliğinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’ün bu kutsal emanetine sahip çıkacağından hiç şüphe duymuyorum. Ulu Önder Atatürk’ün, “Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir” sözleri yol gösterimiz olmalı, Cumhuriyet meşalesinin aydınlattığı yolumuzda gençlerle birlikte yürümeye ve birlikte başarmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü,silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet,minnet ve saygıyla anıyor ve 19 MayısAtatürk’ü Anma ve Ulusal Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

