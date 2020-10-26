GAGİAD’dan ile Enyakit indirmi akaryakıt protokolü

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ile ENYAKIT arasında GAGİAD Üyelerine özel bir protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, GAGİAD Üyeleri akaryakıt alımında ENYAKIT uygulamasıyla özel indirimlerden yararlanacaklar.

GAGİAD üyelerinin daha uygun fiyata akaryakıt alabilmesini sağlamak amacıyla EnYakıt ile bir yıllık protokol imzalandı. Gerçekleştirilen protokole GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ile EnYakıt yetkilileri katıldı. Dernek binasında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, "EnYakıt sisteminde, uygulama mobil telefonlardan indirilip, araç plakaları ve bilgilerin sisteme tanımlanması ve GAGİAD’a özel şifrenin girilmesi gerekmektedir. Sonrasında araçlara ücretsiz monte edilen halka montajla tüm dernek üyelerimiz Türkiye’nin her yerindeki SHELL Akaryakıt istasyonlarında indirimli akaryakıt uygulamasından yararlanabilecekler. Böylece istasyonlarda işlemlerini para veya kredi kartı kullanmadan, temassız pratik ve hızlı bir şekilde yapabilecekler. Bu kapsamda protokolümüzün tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Akcanlar Petrol Genel Müdürü Feridun Akcan ise “Akaryakıt sektöründe 30 yıllık bir tecrübe ve geniş bir hizmet ağı ile hizmet sağlayan Akcanlar Petrol A.Ş, Türkiye’nin uzman satış kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile EnYakıt mobil uygulamasıyla hızlı, güvenli ve iyi bir hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu anlamda Gaziantep Genç İşadamları Derneği üyelerine hem kolaylık sağlanması hem de indirimli akaryakıt alımına katkı sağlanması bizleri mutlu etti" diye konuştu.

