YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAGİAD’dan ile Enyakit indirmi akaryakıt protokolü

GAGİAD’dan ile Enyakit indirmi akaryakıt protokolü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ile ENYAKIT arasında GAGİAD Üyelerine özel bir protokol imzalandı.

GAGİAD’dan ile Enyakit indirmi akaryakıt protokolü

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ile ENYAKIT arasında GAGİAD Üyelerine özel bir protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, GAGİAD Üyeleri akaryakıt alımında ENYAKIT uygulamasıyla özel indirimlerden yararlanacaklar.
GAGİAD üyelerinin daha uygun fiyata akaryakıt alabilmesini sağlamak amacıyla EnYakıt ile bir yıllık protokol imzalandı. Gerçekleştirilen protokole GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ile EnYakıt yetkilileri katıldı. Dernek binasında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, "EnYakıt sisteminde, uygulama mobil telefonlardan indirilip, araç plakaları ve bilgilerin sisteme tanımlanması ve GAGİAD’a özel şifrenin girilmesi gerekmektedir. Sonrasında araçlara ücretsiz monte edilen halka montajla tüm dernek üyelerimiz Türkiye’nin her yerindeki SHELL Akaryakıt istasyonlarında indirimli akaryakıt uygulamasından yararlanabilecekler. Böylece istasyonlarda işlemlerini para veya kredi kartı kullanmadan, temassız pratik ve hızlı bir şekilde yapabilecekler. Bu kapsamda protokolümüzün tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.
Akcanlar Petrol Genel Müdürü Feridun Akcan ise “Akaryakıt sektöründe 30 yıllık bir tecrübe ve geniş bir hizmet ağı ile hizmet sağlayan Akcanlar Petrol A.Ş, Türkiye’nin uzman satış kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile EnYakıt mobil uygulamasıyla hızlı, güvenli ve iyi bir hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu anlamda Gaziantep Genç İşadamları Derneği üyelerine hem kolaylık sağlanması hem de indirimli akaryakıt alımına katkı sağlanması bizleri mutlu etti" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hatay'da patlama meydana geldi
Hatay'da patlama meydana geldi
Kozan’da asfalt çalışması
Kozan’da asfalt çalışması
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Salihli’de galibiyet serisi 3’e çıktı
Salihli’de galibiyet serisi 3’e çıktı
Zonguldak’ta 576 işletme denetlendi
Zonguldak’ta 576 işletme denetlendi
AHKİB’den yüzde 29 artışla 3,5 milyon dolarlık ihracat
AHKİB’den yüzde 29 artışla 3,5 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Ekim Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
12:19
İkindi
15:19
Akşam
17:46
Yatsı
19:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Salı

Arıkan Eczanesi
Sehitkamil
Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Papatya Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
GTB Başkanı Akıncı’dan ‘Dünya Gıda Günü’ açıklaması
GTB Başkanı Akıncı’dan ‘Dünya Gıda Günü’ açıklaması
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Şamil Tayyar’dan, Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti
Şamil Tayyar’dan, Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti
Büyükşehir’den “Gençler kitap okuyor” etkinliği
Büyükşehir’den “Gençler kitap okuyor” etkinliği
GSO yönetiminden Başsavcı Çiçekli’ye ziyaret
GSO yönetiminden Başsavcı Çiçekli’ye ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.