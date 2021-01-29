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GAİB eğitimlere hız kesmeden devam ediyor

29.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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GAİB eğitimlere hız kesmeden devam ediyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayında vereceği eğitimlerin takvimini açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayında vereceği eğitimlerin takvimini açıkladı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Dış ticarete dair birçok konudan kişisel gelişime kadar birbirinden dolu eğitimler önümüzdeki ay da ilgililerle buluşacak” dedi.
2021’in ilk ayında düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Kileci, “Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz 7 online seminere toplam 6.272 kişi katıldı. Bu rakamla aylık toplam katılımcı sayısı rekorumuzu kırmış bulunuyoruz. Hatta eğitmenimiz Ömer Bağcı tarafından verilen 2 günlük “İleri Excel” webinarımıza toplamda 3.461 kişi katıldı. Her iki gün için de 1.000 kişilik Zoom platformu kapasitemiz dolunca derslerimizi Youtube kanalımızdaki canlı yayın üzerinden de verdik. Böylesine bir ilgiyle karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Eğer ihtiyacı iyi tespit edip doğru tekniklerle eğitim verirseniz insanlar da buna ilgi gösteriyor. Bu ilgi devam ettikçe eğitimlerimiz de devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Söz konusu eğitimlerin ilki 2 Şubat 2021 Salı günü başlıyor. İlgililer, Şubat ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/subat-2021-egitim-takvimi-194.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü e-posta ve sms ile gönderilecek. Herkesin katılabileceği bu eğitim seminerleri hakkında değerlendirme yapmak, gelecek eğitimler hakkında eğitmen ve eğitim konusu önerisinde bulunmak isteyenler, her eğitim sonrası gönderilen değerlendirme anketini doldurabilecek ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine yazabilecekler.
Şubat ayında çok çeşitli alanlarda eğitim vereceklerine aktaran Kileci, “Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde Şubat ayı boyunca; ‘Uluslararası Yemek Kuralları’, ‘Sınır Ötesi B2B Online Pazarlama Yöntemleri ve Alibaba ile E-ihracat Fırsatları Eğitimi’, ‘Dış Ticarette 10 Ödeme Şekli’, ‘Hata Analizi ve Önleyici Tedbirler (POKA-YOKE)’, ‘İhracatta Fiyat İthalatta Maliyet Hesaplama’, ‘Pazar Araştırma Teknikleri’, ‘Finansçı Olmayanlar İçin Finans’, ‘Blokzincir Kripto Paralar Defi ve Uygulamaları’ başlıklarını ele alacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şu hususu da eklemek isterim ki, eğitim sonrasında yaptığımız değerlendirme anketlerini fazlasıyla önemsiyoruz. Anketler her eğitim sonrasında katılımcılara ulaştırılıyor ve gelecek dönem eğitimlerini onların yaptıkları geri dönüşlerle besliyoruz” şeklinde konuştu.
Birliklerin üye firmaların nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenli olarak online ’Dış ticaret uzmanı yetiştirme programı’ düzenlediğini sözlerine ekleyen Kileci, “Biliyorsunuz Birliklerimiz üye firmalarımızın nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenli olarak online “Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı” düzenliyor. Her biri 116 saat süren sertifikalı eğitimlerimiz ile sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırıyoruz. Ocak ayı içerisinde tamamladığımız son programda 22 genç arkadaşımıza daha Uzmanlık Sertifikasını verdik. Böylelikle, Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 8 adet Dış Ticaret Uzmanlık eğitiminden 149 mezun vermiş olduk. Sadece mezun vermek yetmiyor tabii, sonrasını da planlayarak bu uzmanları sektöre kazandırmak gerekiyor. Bu amaçla firmalar için bünyemizde oluşturduğumuz bir Dış Ticaret Elemanı İstihdam Havuzu bulunuyor. Havuzumuzda şu anda, eğitimin sonunda yapılan değerlendirme sınavını başarıyla geçerek bizimle CV’sini paylaşan 45 mezun var. Dış Ticaret biriminde çalıştırmak amacıyla personel ihtiyacı bulunan üye firmalarımızın https://www.gaib.org.tr/tr/f/75.html linkinde yer alan formu doldurması halinde mezunlarımızın özgeçmişleri Birliklerimiz tarafından firmalarımıza gönderiliyor. Bu yolla tam 42 dış ticaret uzmanımız üye firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışmaya başladı. Buna ek olarak hâlihazırda firmalarımızın ilgili bölümünde çalışmakta olan 30 mezunumuz da sektördeki uzmanlıklarını derinleştirmiş oldu. Biliyorsunuz 3 ay süren ‘Çalışanlara Yönelik Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı’mızı da mesai saatleri dışında verilecek şekilde Ocak ayında hayata geçirdik. Bu akşam eğitimleri serisi de yine periyodik olarak devam edecek” dedi.
GAİB’in dijital dönüşüm ve e-ticaret trendine verdiği önem dolayısıyla düzenlediği e-ticaret/e-ihracat eğitimlerine de değinen Kileci; “Yine düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 150 saatlik ‘Online E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri’mizin sonuncusu Ocak ayında tamamlanarak 27 mezun daha verildi. Çalışanlara yönelik olarak mesai saatleri dışında düzenlediğimiz bir diğer eğitimimize ise bir akşam grubumuz daha geçtiğimiz ay başladı. Yeni dönem gündüz grubu eğitimimizin başvuruları hala devam ediyor. İlgililer https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/10-donem-online-e-ticaret-e-ihracat-uzmanlik-egitimi-190.html linkinde yer alan formu doldurarak söz konusu eğitime başvurabilir. Son olarak sertifika konusunda başlattıkları yenilikçi adıma da değinen Kileci; “Çok sayıda kısa ve uzun soluklu eğitim düzenliyoruz. Bu işin sertifikasyon kısmını daha pratik hale getirecek elektronik bir yönteme geçtik. Birliklerimiz tarafından 2021 yılından itibaren verilen sertifika ve katılım belgeleri artık web sitemiz üzerinden alınabilecek ve bu belgeler, üzerinde yer alan QR kod ile doğrulanabilecek. Hayırlı olsun" diye konuştu.

GAİB eğitimlere hız kesmeden devam ediyor

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