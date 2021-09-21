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GAİB'den yılın 8 ayında 172 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı

21.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAİB'den yılın 8 ayında 172 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 8 ayda 172 milyon 348 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının 8 ayında Türkiye'den toplam 870 milyon 251 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini, bu rakamın 172 milyon 348 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından yapıldığını belirtti.

İhracat rakamlarına değinen Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Ülke grupları bazında en fazla ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9'luk artışla 80 milyon 848 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 40,2'lik artışla 26 milyon 551 bin dolarla Amerikan ülkelerine, üçüncü sırada ise yüzde 51'lik artışla 20 milyon 55 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdik. Bu süreçte Asya ve Okyanusya ülkelerine 12 milyon 405 bin dolar, eski Doğu Bloku ülkelerine 11 milyon 454 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 9 milyon 809 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 6 milyon 187 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu süreçte en fazla ihracatı Almanya, İtalya, ABD, Irak, Fransa, İsrail, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hollanda ve Beyaz Rusya olmak üzere 94 ülkeye yaptık."

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