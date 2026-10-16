Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü geliyor! Pape Moussa Fall sesleri

Süper Lig ve Avrupa'daki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da hücum hattı için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer dönemi yaklaşırken scout ekibinin olumlu rapor sunduğu genç yetenekleri takibine aldığı ve bu doğrultuda Fransa kulüplerinden Metz'de forma giyen genç santrfor Pape Moussa Fall'u radarına eklediği öğrenildi.

LIGUE 2 GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE TIRMANDI

Africa Foot'ta yer alan habere göre, 2,03 metrelik uzun boyu ve güçlü fiziğiyle saha içerisinde büyük bir üstünlük kuran Pape Moussa Fall, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Metz forması altında sezona son derece etkili bir başlangıç yapan 22 yaşındaki Senegalli golcü, kaydettiği kritik gollerle Ligue 2 gol krallığı yarışının zirvesine yerleşerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

AVRUPA DEVLERİ SENEGALLİ GOLCÜNÜN PEŞİNDE

Genç futbolcunun yükselen grafiği yalnızca Galatasaray'ın değil, Avrupa'nın diğer liglerindeki kulüplerin de iştahını kabarttı. Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Almanya'dan Mainz, Belçika'dan Club Brugge ile Fransa'dan Lille ve Lorient'in de genç santrforu yakından izlediği aktarıldı. Senegal'in ünlü Generation Foot akademisinde yetişen Fall, kariyerinde Belçika ekipleri RFC Seraing ve RAAL La Louvière formalarını giydikten sonra Metz'e transfer olmuştu.

PERFORMANSIYLA MİLLİ TAKIMA Kadar YÜKSELDİ

Metz'deki göz dolduran formu sayesinde Senegal Milli Takımı'na da davet edilen 22 yaşındaki santrfor, ülkesinin Mozambik ve Etiyopya ile oynadığı resmi eleme maçlarının yanı sıra Komorlar karşısındaki hazırlık müsabakasında da süre alma başarısı gösterdi. Galatasaray ve diğer Avrupa kulüplerinin genç yıldızı izlemeyi sürdürdüğü belirtilirken, oyuncunun kulübüyle olan transfer şartlarına dair henüz resmi ve somut bir anlaşmanın bulunmadığı kaydedildi.