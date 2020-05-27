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Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.05.2020 09:52 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad kulübü, Galatasaray'dan transfer ettiği Garry Rodrigues'in son transfer taksidini ödeyecek.

Al Ittihad takımı, Galatasaray'dan transfer ettiği Garry Rodrigues'in son transfer taksidini ödeyeceğini açıkladı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Ittihad kulübünün, Garry Rodrigues transferinde Galatasaray'a 250 bin dolar borcu olduğunu ve bu borcun da bankaların açılmasından hemen sonra yatırılacağını bildirdi.

Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takım Al Ittihad'ın taksitleri geciktirdiği gerekçesiyle FIFA'ya başvuracağı, ancak iki kulübün yapmış olduğu görüşme sonrası kalan 500 bin dolar için anlaşma sağlandığı belirtildi.

RODRİGUES NE KADARA TRANSFER OLMUŞTU?

Öte yandan, Yeşil Burun Adaları oyuncu Suudi Arabistan takımına 10 milyon 250 bin dolara transfer olmuştu.

(AJANSSPOR)


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