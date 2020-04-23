SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a gelen Kamerunlu genç futbolcu Uriel Sob'a virüs engeli

Galatasaray'a gelen Kamerunlu genç futbolcu Uriel Sob'a virüs engeli

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

Ülkesi Kamerun’dan Galatasaray alt yapısında denenmek üzere davet edilen ve ilk olarak Antalya’ya gelen 19 yaşındaki genç futbolcu Uriel Sob, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) engeline takılınca tüm planları altüst oldu. Kısıtlamalar nedeniyle ne İstanbul’a, ne ülkesine gidebilen genç futbolcu antrenmanlarını tek başına üniversite kampüsünde sürdürüyor.

Uriel Sob, ağabeyi Willy Sob’un girişimiyle Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nusret Demir ve Nörolog Serkan Demir’in aracılığıyla Galatasaray Kulübü alt yapısında denenmek üzere İstanbul’a davet edildi.

13 Mart’ta Antalya’ya gelen Sob, korona virüs engeline takıldı. Uçuşların kapatılması ve Türkiye’de spor faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Sob, Antalya’da mahsur kaldı. Hayalindeki Galatasaray’ın alt yapı antrenmanlarına katılamayan Sob yılmadı. Nusret Demir’in aracılığıyla Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne yerleşen ve ülkesinde Ziraat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan Sob, yaş kısıtlamasına da takılınca üniversitede mahsur kaldı.

"ORTAMINI AVANTAJA ÇEVİRDİ"

İçinde bulunduğu ortamı avantaja çeviren Sob, sosyal tesisler yakınındaki göl kenarında antrenmanlarını sürdürüyor. Normal antrenmanlardaki gibi her gün alana gelen Uriel Sob, önce göl kenarında koşu yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan Sob, yerleştirdiği huniler arasında top sürme çalışması yaptı. Genç futbolcu 1 aydır herkesten izole şekilde antrenmanlarını devam ettirirken, her şeyin normale dönüp hayalindeki takımın antrenmanlarına katılmayı hedefliyor.

"GALATASARAY'DAN DAVET ALDI"

Kamerun’un başkenti Yaounde'den Türkiye’ye geldiğini anlatan Urıel Sob, ülkesinde yerel bir kulüp olan Future Stars Academy’de oynadığını belirtti. 13 Mart’tan bu yana Antalya’da olduğunu ifade eden Sob, “Galatasaray’ın altyapısının antrenmanına katılmak ve denenmek için davet aldım. Ancak geldikten hemen sonra korona virüs nedeniyle hem seyahatler durdu hem de sınırlar kapandı. Ben de burada kaldım. Yaşımda küçük dışarı bile çıkamıyorum” dedi.

"TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPIYOR"

Sob, tek başına kaldığı sosyal tesislerde göl kenarında antrenmanlarına devam ettiğini söyledi. Türk insanının kendisine çok iyi davrandığını dile getiren genç futbolcu, “Türkiye’den Galatasaray, ve Antalyaspor’u biliyorum. Hedefim bir zamanlar Antalyaspor’da oynayan Samuel Eto’o gibi olmak” açıklamasında bulundu.

"TÜRK LİGİNDE OYNARIM"

Antalya Stadyumu yakın olmasına rağmen yaş engeline takılarak stadı görmeye bile gidemediğini ifade eden Sob, “O nedenle kampüsten bile çıkamıyorum. Türkiye ligi oldukça mücadeleci bir lig, çok büyük oyuncular burada oynadı, oynuyor Drogba ve Falcao gibi. Umarım her şey normale döner ve ülkeme dönmeden kendimi, yeteneklerimi gösterme ve Türk liginde oynama fırsatı yakalarım“ ifadelerine yer verdi.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Galatasaray'da flaş ayrılıkGalatasaray'da flaş ayrılık
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray antalya Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Dev kulüpten Vedat Muriqi bombası

Dev kulüpten Vedat Muriqi bombası

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi

Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray'da flaş ayrılık

Ünlü şarkıcı o takımı satın alıyor!

Ünlü şarkıcı o takımı satın alıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'a gelen Kamerunlu genç futbolcu Uriel Sob'a virüs engeli

G.Saray'a gelen futbolcu koronavirüs engeli

Emre Kılınç Galatasaray iddialarına cevap verdi

Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü yapan Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'da flaş ayrılık

Emre Mor: İnsanlar beni çok abarttı

Ben Messi değilim

Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 1 yıllık anlaşma

1 yıllık anlaşma açıklandı!

Galatasaray’da Falcao indirimi kabul etmedi

Falcao'dan G.Saray'a şok yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.