Galatasaray'a geri dönen Emre Kılınç ayrılmak istiyor! Yönetime şaşırtan talep

Galatasaray'a Emre Kılınç'tan beklenmedik bir talep geldi. Okan Buruk, dostluk maçlarında sahaya sürdüğü tecrübeli oyuncuyu yeni sezon öncesi denemeye almıştı. Emre Kılınç, ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek için Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Emre Kılınç için girişimler başladı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek tecrübeli oyuncu için bonservis pazarlığı başladı.

EMRE KILINÇ İZİN İSTEDİ

Başakşehir'e transfer olmak için Galatasaray'dan izin ve anlayış isteyen Emre Kılınç, Galatasaray'da devam etmeyeceğini Okan Buruk'a bildirdi.

