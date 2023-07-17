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Galatasaray'a geri dönen Emre Kılınç ayrılmak istiyor! Yönetime şaşırtan talep

17.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Emre Kılınç takımdan ayrılmak istiyor. Başakşehir'e transfer olmak için sarı-kırmızılı yönetimden anlayış bekleyen tecrübeli oyuncu görüşmelere başladı.

Galatasaray'a Emre Kılınç'tan beklenmedik bir talep geldi. Okan Buruk, dostluk maçlarında sahaya sürdüğü tecrübeli oyuncuyu yeni sezon öncesi denemeye almıştı. Emre Kılınç, ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek için Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

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Emre Belözoğlu'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Emre Kılınç için girişimler başladı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek tecrübeli oyuncu için bonservis pazarlığı başladı.

EMRE KILINÇ İZİN İSTEDİ

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Başakşehir'e transfer olmak için Galatasaray'dan izin ve anlayış isteyen Emre Kılınç, Galatasaray'da devam etmeyeceğini Okan Buruk'a bildirdi.

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık kapıda!Galatasaray'da beklenmedik ayrılık kapıda!
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