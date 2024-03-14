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Galatasaray'a Kasımpaşa maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı'dan müjdeli haber geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2024 21:26
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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak lider Galatasaray bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, top çalma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

ABDÜLKERİM TAKIMLA ÇALIŞTI

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Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi. Galatasaray, cuma günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

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