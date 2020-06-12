Galatasaray'a Luyindama için astronomik teklif!

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken, diğer yandan da transferde önemli görüşmelerini sürdürüyor. Footrdc.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre, sarı kırmızılıların Kongolu yıldızı Luyindama için Galatasaray'a reddedilemeyecek bir teklif sunulacak. Yıldız ismin İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinirken, West Ham United'ın Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapacağı ifade edildi.
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.
Öte yandan sarı kırmızılıların Luyindama'nın satışından elde edeceği gelirle Roma'da forma giyen genç stoper Mert Çetin'i kadrosuna katacağı aktarıldı.
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