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Galatasaray'a Luyindama için astronomik teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'in kalan 8 haftalık diliminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda gelecek isimler kadar satılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Feghouli, Belhanda, Marcao ve Luyindama gibi yıldızlar birçok takımın radarında. Özellikle Premier Lig ekiplerinin radarında olan Kongolu Luyindama için astronomik bir teklif yapılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken, diğer yandan da transferde önemli görüşmelerini sürdürüyor. Footrdc.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre, sarı kırmızılıların Kongolu yıldızı Luyindama için Galatasaray'a reddedilemeyecek bir teklif sunulacak. Yıldız ismin İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinirken, West Ham United'ın Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapacağı ifade edildi.

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"AYRILIK KAÇINILMAZ"

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

YERİNE MERT ÇETİN GELECEK

Öte yandan sarı kırmızılıların Luyindama'nın satışından elde edeceği gelirle Roma'da forma giyen genç stoper Mert Çetin'i kadrosuna katacağı aktarıldı.

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