SPOR

Galatasaray'a Marcao'dan iyi, Mitroglou'dan kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2019 14:17 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Marcao takımla çalışmalara katılırken, sol üst adale grubunda ağrı hisseden Kostas Mitroglou’nun ise tedavisine başlandı.

Galatasaray'a Marcao'dan iyi, Mitroglou'dan kötü haber

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. İdmanın ana bölümde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Marcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, sol üst adale grubunda ağrı hisseden Yunan golcü Kostas Mitroglou’nun ise tedavisine başlandı. Mitroglou'nun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşımCimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım
Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisiMustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Beşiktaş florya metin oktay tesisleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

İşte "Futbolun Süperleri"nde kazananlar

İşte "Futbolun Süperleri"nde kazananlar

Arsenal finale göz kırptı

Arsenal finale göz kırptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim’in 30. Beşiktaş derbisi

Terim’in 30. Beşiktaş derbisi

Galatasaray'a Marcao'dan iyi, Mitroglou'dan kötü haber

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Mustafa Cengiz'den MHK'ye: Son 4 haftanın hakemleri kura ile belirlensin

Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi

Galatasaray, Ryan Babel transferi için görüşmelere başladı!

Galatasaray transfer için masaya oturdu

Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

G.Saray'da derbi mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.