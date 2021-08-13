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Galatasaray'a ön liberoyu Messi getiriyor!

13.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'in Senegalli 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Idrissa Gueye için devreye gireceği iddia edildi. Lionel Messi'nin maliyetini karşılamak için birçok yıldızını satışa çıkaran Paris ekibi bu transfere sıcak bakıyor.

Galatasaray'a ön liberoyu Messi getiriyor!

Galatasaray takımı defansif anlamda derleyip toparlayacak bir isim arıyor. Listeye her gün yeni bir isim giriyor. Her ne kadar Fatih Terim!’in, “kariyere para vermeyeceğiz…” demesine rağmen Fransa’dan sürpriz bir iddia geldi.

MESSI GELDİ, O GİDİYOR!

Galatasaray’ın Lionel Messi’nin gelmesinden sonra PSG’de takımdan gönderilecek oyuncular listesine yazılan Idrissa Gueye için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

PSG’nin iki sezon önce 30 milyon euro ödediği Gueye de Messi kurbanları listesine eklendi. Daha önce Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Thilo Kehrer, Rafinha, Julian Draxler, Pablo Sarabia ve hatta Mauro Icardi bu listede yer alıyordu.

Listeye Gueye’nin de listeye eklenmesi pek çok takımın dikkatini çekti.Galatasaray’ın Senegalli ön libero için yapacağı teklif PSG’nin erken bir çıkışa izin vermesini sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Lionel Messi
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