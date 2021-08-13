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Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi

13.08.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan ve transferde adeta şov yapan Trabzonspor'un adı şimdi de Emre Mor ile anılıyor. Karadeniz ekibi, bir türlü beklenen patlamayı yapamayan milli futbolcuyu kadrosuna katabilir. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi

Yeni sezonda 8+6 olarak uygulanacak yabancı sınırı sonrasında yerli isimlere de yönelen Trabzonspor'un gündemine flaş bir isim girdi!

Celta Vigo'nun ayrılığına izin verdiği Emre Mor ile ilgilenen Bordo-Mavililer'in, 22 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcunun bir türlü beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor.

CÜZZİ RAKAM VERİLECEK

Bu nedenle Karadeniz ekibi, 1+3 yıllık bir kontratla yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İlk sene için Emre'yle çok cüzzi bir rakamla anlaşmayı amaçlayan Trabzonspor, performansından memnun kaldığı taktirde genç futbolcunun maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini yenileyecek. Kariyerinde sıçrama yapmaya ihtiyacı olan 22 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavililer'e sıcak bakabileceği konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Trabzonspor
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