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Galatasaray'a piyango vurdu! PSG ve Barcelona kapıda: Çıkış maddesi kullanılabilir!

Galatasaray’ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Lille maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Avrupa devlerinin de radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Rus yıldızın 55 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a piyango vurdu! PSG ve Barcelona kapıda: Çıkış maddesi kullanılabilir!
Cevdet Berker İşleyen
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, ortaya koyduğu performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Lille karşılaşmasındaki etkili oyunuyla öne çıkan Rus futbolcu hakkında sarı-kırmızılı yönetimden önemli açıklamalar geldi. Batrakov’un sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ve Avrupa devlerinin oyuncuya olan ilgisi gündeme damga vurdu.

ÇIKIŞ MADDESİ: 55 MİLYON EURO

Galatasaray a piyango vurdu! PSG ve Barcelona kapıda: Çıkış maddesi kullanılabilir! 1

Galatasaraylı yöneticiler, Batrakov’un sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedelinin kendi talepleri doğrultusunda belirlenmediğini ifade etti. Sarı-kırmızılı idareciler, bu maddenin karşı tarafın isteği üzerine sözleşmeye eklendiğini belirterek, "Karşı taraf özellikle talep etti" açıklamasında bulundu.

Yönetim, genç futbolcunun mevcut performansını sürdürmesi halinde 55 milyon euroluk bedelin ödenmesinin zor olmayacağı görüşünde. Batrakov’un sahadaki etkisini devam ettirmesi durumunda Avrupa kulüplerinin bu rakamı karşılayabileceği düşünülüyor.

PSG VE BARCELONA KAPIDA

Galatasaray a piyango vurdu! PSG ve Barcelona kapıda: Çıkış maddesi kullanılabilir! 2

Milliyet'in haberine göre; Rus futbolcunun performansı, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Galatasaraylı yöneticiler, Paris Saint-Germain’in Batrakov’u takip ettiğini belirtirken Barcelona’nın da oyuncuyla ilgilendiğine yönelik bilgiler aldıklarını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcuya gösterilen bu ilginin transfer kararlarının doğruluğunu ortaya koyduğunu düşünüyor. Batrakov’un performansını geliştirmeye devam etmesi halinde transfer piyasasında daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA'YA 4,5 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Batrakov’u 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi üzerinden satması durumunda, eski kulübü Lokomotiv Moskova da bu transferden gelir elde edecek. Yapılan anlaşma gereği Rus ekibinin, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kardan yüzde 15 pay hakkı bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların Batrakov’u söz konusu bedelle elden çıkarması halinde Lokomotiv Moskova’ya 4,5 milyon euro ödeme yapması gerekecek. Galatasaray, Rus futbolcunun transferi için Lokomotiv Moskova’ya 25 milyon euro ödemişti.

Galatasaray a piyango vurdu! PSG ve Barcelona kapıda: Çıkış maddesi kullanılabilir! 3

BATRAKOV'UN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan Aleksey Batrakov, şu ana kadar toplam 9 karşılaşmada sahaya çıktı. Genç futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asist üreterek takımının skor katkısına destek verdi.

Özellikle son dönemde sergilediği performansla öne çıkan Batrakov, sarı-kırmızılıların gelecek planlarında önemli bir yer tutarken 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi de oyuncunun geleceğine ilişkin tartışmaların merkezinde bulunuyor.

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transfer son dakika galatasaray Aleksey Batrakov
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