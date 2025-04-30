Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Gardi'ye tam yetki verildi, 3 yıldız isim transfer tahtasında

Galatasaray transfere hızlı başladı, daha lig bitmeden hedefteki yıldız isimlerle temasa geçildi, ilk görüşme gerçekleşti. Bu sezon ligde en yakın rajkibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde son viraja giren ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Galatasaray, transferde de liderliği kimseye bırakmak istemiyor Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar da Başkan Dursun Özbek, bir yandan da yeni sezon için kolları sıvadı.

Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı planlayan Dursun Özbek’in hedefteki yıldız isimler için menajer George Gardi'yi tam yetkiyle görevlendirdi.

GALATASARAY'DA 3 YILDIZ İSİM HEDEFTE

Fanatik'te yer alan habere göre; başta kaleci Oblak olmak üzere, Xhaka, Sane gibi isimleri direkt olarak dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vaatleri sözlerle sınırlı kalacak gibi görünmüyor.

GARDİ, SANE TANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Transfer çalışmaları için bizzat talimatlarını ileten Özbek, özellikle Leroy Sane konusunda yöneticilerin elini çabuk tutmasını istiyor. Şu sıralarda kulübü Bayern Münih’le de kontrat masasına oturmaya hazırlanan Sane için George Gardi yetkilendirildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

İtalyan menajer, başkan Özbek’ten yetkiyi alır almaz Sane’nin temsilcisiyle bir araya geldi. Yapılan ilk görüşmeden yüzde yüz olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmadı.

GALATASARAY’DA OYNAMA FİKRİNE SOĞUK DEĞİL

Alman futbolcu Galatasaray’da oynama fikrine soğuk değil. Ancak önceliği kulübü Bayern’e veren 29 yaşındaki hücumcu kendisine sunulacak resmi teklifi bekliyor. Eğer tecrübeli futbolcu Alman deviyle anlaşamazsa Galatasaray bu transfer için şanslı kulüpler arasında görünüyor. Gardi bundan sonraki süreci de yakından takip edecek.

LEVERKUSEN'E XHAKA İÇİN RESMİ TEKLİF!

Aslan, eş zamanlı olarak orta saha operasyonunu da yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cim Bom’a yeşil ışık yakan Xhaka’nın bonservisi için Bayer Leverkusen’e önümüzdeki hafta resmi teklif yapılacak ve pazarlıklara start verilecek.

FIRSATA ÇEVİREBİLİRLER

32 yaşındaki ön libero şu an takımında ilk 11’de görev alsa da gelecek sezonun yapılanmasında düşünülmüyor. Galatasaray da bu ayrılık kararını fırsata çevirmenin peşinde.