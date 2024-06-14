Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Dünyaca ünlü oyuncu ile masaya oturacaklar...

Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı. Okan Buruk'un talimatıyla orta sahayı güçlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar bu kez çok büyük oynuyor...

HEDEF GORETZKA

Dünyanın sayılı orta saha oyuncuları arasında yer alan Goretzka için girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, EURO 2024 sonrası Bayern Münih ile masaya oturacak. Bonservisiyle transfer edilmesi planlanan Goretzka için kesenin ağzı açılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray, Goretzka'yı Şampiyonlar Ligi faktörüyle de ikna etmeyi planlıyor. Maaş konusunda problem yaşayacağını düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile bonservis konusunda anlaşırsa Goretzka'ya imza attıracak.





