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Galatasaray'a Serdar Aziz'den kötü haber

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

Milli maçta sakatlanan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Serdar Aziz'den gelen haber moralleri bozdu.

Galatasaray'a Serdar Aziz'den kötü haber

Rusya ile oynanan milli maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz'den kötü haber geldi... Milli futbolcunun arka adelesinde zorlanma olduğu ve Kasımpaşa önünde forma giyemeyeceği öğrenildi. Sağlık kurulu, Serdar'ı Lokomotiv'e yetiştirmeye çalışıyor. (TAKVİM)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray serdar aziz a milli futbol takımı Rusya

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