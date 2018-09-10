Galatasaray'a Serdar Aziz'den kötü haber

Rusya ile oynanan milli maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz'den kötü haber geldi... Milli futbolcunun arka adelesinde zorlanma olduğu ve Kasımpaşa önünde forma giyemeyeceği öğrenildi. Sağlık kurulu, Serdar'ı Lokomotiv'e yetiştirmeye çalışıyor. (TAKVİM)

