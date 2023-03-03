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Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, resmi maça çıkmamasına rağmen İtalyan devi ile anlaşma sağladı!

03.03.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Roma'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Zaniolo için kesenin ağzını açan İtalyan devi Milan, Zaniolo'yu transfer etmek için büyük bir adım attı. Serbest kalma bedeli 35 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu sezon sonu almak için Zaniolo ile anlaşma sağlayan Milan, Galatasaray'daki performansına bakmaksızın Zaniolo'yu kadrosuna katacak.

Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, resmi maça çıkmamasına rağmen İtalyan devi ile anlaşma sağladı!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo sezon sonunda Milan'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı formayla henüz resmi maça bile çıkmayan Zaniolo, Milan ile söz kesti.

ROMA, BİLEREK MILAN'A SATMADI

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Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, kısa süre de olsa ilk 11'de forma giyebilecek bir takım arayışlarına başlamıştı. Bu olay sonrası devreye giren sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 15 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Roma, oyuncusu Milan'a satmak istememesi nedeniyle Galatasaray'a gidişine onay vermişti.

MILAN, GALATASARAY'DAN ALACAK

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Roma ile bir türlü anlaşamayan Milan, Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun serbest kalma bedelini kullanarak kadrosuna katacak. 35 milyon Euro ödemeye hazır olan İtalyan devi, sezon sonunda yıldız oyuncuya kırmızı-siyahlı formayı giydirecek.

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