Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, resmi maça çıkmamasına rağmen İtalyan devi ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo sezon sonunda Milan'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı formayla henüz resmi maça bile çıkmayan Zaniolo, Milan ile söz kesti.

ROMA, BİLEREK MILAN'A SATMADI

Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, kısa süre de olsa ilk 11'de forma giyebilecek bir takım arayışlarına başlamıştı. Bu olay sonrası devreye giren sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 15 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Roma, oyuncusu Milan'a satmak istememesi nedeniyle Galatasaray'a gidişine onay vermişti.

MILAN, GALATASARAY'DAN ALACAK

Roma ile bir türlü anlaşamayan Milan, Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun serbest kalma bedelini kullanarak kadrosuna katacak. 35 milyon Euro ödemeye hazır olan İtalyan devi, sezon sonunda yıldız oyuncuya kırmızı-siyahlı formayı giydirecek.

