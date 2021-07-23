Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde kariyerine başlayan Alexandru Cicaldau daha sonra Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta takımında forma giymiş ve 1 milyon euro'ya Craiova'ya transfer olmuştu.

Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.

