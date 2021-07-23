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Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray, Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

23.07.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1996-2004 yıllarında Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını yapan Dumitru Dragomir, katıldığı bir canlı yayın programında Alexandru Cicaldau ile Galatasaray’ın anlaştığı öne sürülmüştü. 1996-2004 yıllarında Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını yapan Dumitru Dragomir, katıldığı bir canlı yayın programında Alexandru Cicaldau ile Galatasaray’ın anlaştığını açıklamıştı. Son gelişmelere göre Galatasaray söz konusu transferi KAP'a bildirdi.

Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray, Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

‘’Bir haber duydum’’ diyerek açıklama yapan Dragomir, Craiova’nın yıldızı Alexandru Cicaldau'nun takımdan ayrıldığını açıklayarak Galatasaray’a transfer olduğunu duyurmuştu. Dragomir, 6 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray’a imza atacağını paylaşmıştı. İddialar sonrası Galatasaray, Cicaldau'yu KAP'a bildirdi.

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia kentinde doğan 1,78'lik orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, futbola ülkesinin ekiplerinden Ac. Hagi'de başladı. Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişen Cicaldau, 2014'te FC Viitorul'un U19 takımında oynadıktan sonra 2016'da A takımla birlikte çalışmalara başladı.

2018 yılında ise 1 milyon avro bonservis bedeliyle Univ Craiova'ya transfer olan Alexandru Cicaldau'nun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau ile Galatasaray'ın dışında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria’nın da ilgilendiği öğrenildi.

CİCALDAU GALATASARAY’LA ANLAŞTI

Galatasaray’ın bir süredir transfer listesinde bulunan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun transferini bitirdiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların Cicaldau'nun kulübü Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardığı söylentilerinden sonra Galatasaray'ın Cicaldau'yu KAP'a bildirdiği öğrenildi.

Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım.’’ diyerek, Craiova'nın en iyi oyuncusunun takımdan ayrıldığını vurguladı. Dragomir, Cicaldau’nun 6 milyon avro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Galatasaray’a satıldığını kaydetti

Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdiGalatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ!

Galatasaray, Romanya'nın Craiova takımından 24 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna dahil ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Romanya'dan gelen 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde kariyerine başlangıç yapmış olan Alexandru Cicaldau daha önce 1 milyon euro'ya Craiova'ya transfer olmuştu. Alexandru Cicaldau bugüne dek Romanya formasını 14 defa giymiş ve 2 gole imza atmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haci geçen günlerde gelmişti.Aradan bir dünya para kaldırmıştır büyük ihtimalle aynı paraya Stancu yuda çalmıştı GS Fatih Terim kaç maçını izlemiş kaç kez Avrupa'da boy göstermiş ki 6 milyon Euro para ve bir sinraki satıştan yüzde yirmi verilecek nasıl bir anlaşma bu Fatih Terim son vurgunu yapmaya gelmiş son üç yılda vurgunu vuracak GS üzerinden yazıklar olsun sizin gibi yönetime Avrupa Uzay çağını yaşıyor bunlar Romenleri Arapları zengin ediyor

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