Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bu kez bitiriyor! Menajerine haber yollandı...

Galatasaray'da Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi. Geçen sene çok istemelerine rağmen gerçekleşmeyen bu transfer şimdilerde yeniden gündeme oturdu.

INTER'DEN AYRILIYOR

Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek Alexis Sanchez'in İtalya'dan ayrılacağı öğrenildi. Inter'in kendisiyle sözleşme yenilemeyeceğini açıklamasının ardından yeni takım arayışlarına başlayan Alexis için Galatasaray yine devreye girdi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Icardi'yi yedekleyebilecek bir golcü arayışına girdi. Alexis'i listesine alan Galatasaray yönetimi, yıldız golcünün menajerine haber yolladı ve beklemeye koyuldu. Alexis'in sarı-kırmızılılara sıcak baktığı öğrenilirken, kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı gelen haberler arasında...





