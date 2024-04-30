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Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bu kez bitiriyor! Menajerine haber yollandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 08:14
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Galatasaray şimdiden önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladı. Icardi'yi yedekleyecek bir forvet arayan sarı-kırmızılılar gözünü eski aşkı Alexis Sanchez'e dikti. Sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu için girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, İtalya'dan gelecek haberi beklemeye koyuldu.

Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bu kez bitiriyor! Menajerine haber yollandı...
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Galatasaray'da Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi. Geçen sene çok istemelerine rağmen gerçekleşmeyen bu transfer şimdilerde yeniden gündeme oturdu.

INTER'DEN AYRILIYOR

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Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek Alexis Sanchez'in İtalya'dan ayrılacağı öğrenildi. Inter'in kendisiyle sözleşme yenilemeyeceğini açıklamasının ardından yeni takım arayışlarına başlayan Alexis için Galatasaray yine devreye girdi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Icardi'yi yedekleyebilecek bir golcü arayışına girdi. Alexis'i listesine alan Galatasaray yönetimi, yıldız golcünün menajerine haber yolladı ve beklemeye koyuldu. Alexis'in sarı-kırmızılılara sıcak baktığı öğrenilirken, kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı gelen haberler arasında...

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