Galatasaray, Ali Akman ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, TFF 1. Lig’de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan Ali Akman’la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman’ın yeğeni olan Ali’nin yeşil-beyazlı ekiple sezon sonu sözleşmesi bitecek ve sarı kırmızılı takıma bedelsiz olarak gelecek. 18 yaşındaki golcünün Galatasaray’ı seçmesindeki en önemli etken ise amca Ayhan Akman oldu. Fenerbahçe’nin de istediği Ali Akman ile Ayhan Akman’ın görüştüğü ve yeğenini Sarı-Kırmızlı takıma gelmeye ikna ettiği belirtildi.

TFF’DE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Geçen sezondan beri Bursaspor forması giyen Ali Akman, bu yıl 8 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. TFF 1. Lig’de gol krallığı yarışında da zirveyi Mehmet Akyüz’le paylaşan 18 yaşındaki santrfor, Bursaspor taraftarlarının da gözbebeği. Hayalinin Liverpool, B.Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymek olduğunu belirten genç oyuncu, Avrupa’dan da çok önemli golcüleri beğendiğini söyledi. Ali, “Agüero’yu çok beğeniyorum. Onun gibi 18 içinde iyi olduğumu söylüyorlar” dedi.