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Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11’ler

FUTBOL HABERLERİ  | 31.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. haftasında heyecan ve mücadele devam ediyor. BB Erzurumspor’un sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Şimdi, futbolseverler tarafından Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor? Peki, Erzurumspor - Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11’leri...

Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Galatasaray maça aldığı 10 puanla çıkarken MKE Ankaragücü de dört maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi nedeniyle aldığı 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Galatasaray maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 31 Ekim Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları ve MKE Ankaragücü taraftarları için nefesler tutuldu.

Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig'de 99. defa karşı karşıya geliyor. Önceki maçlarda galibiyet olarak Galatasaray'ın 61-18 üstünlüğü bulunuyor. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 204 gole karşılık Ankaragücü'nün 85 golü bulunuyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

31 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından Galatasaray maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Galatasaray - Ankaragücü maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

31 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan Galatasaray - Ankaragücü maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı olarak beIN Sports'da yayınlanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ

Heyecanla beklenen karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Galatasaray - Ankaragücü maçının hakemi Ali Şansalan olacak. Erzurumspor ve Galatasaray arasındaki kıyasıya mücadelede Ali Şansalan'ın yardımcılığını ise Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Caner Ak olacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11

Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Galatasaray muhtemel 11’inde Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel ve Diagne bulunuyor. MKE Ankaragücü'nün muhtemel 11’inde ise Friedrich, Erdi Dikmen, Pazdan, Sarlija, Atila Turan, Voca, Diousse, Lukasik, Lobjanizde, Adzic ve Börven yer alıyor.

Galatasaray'da kart cezalısı olan Falcao bu maçta forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde de kart cezalısı olan Alper Potuk'un yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan 10 oyuncu kadroda bulunamayacak. Ancak testi pozitif çıkan futbolcuların adları açıklanmadı.

İki takım daha önce İstanbul'da toplamda 48 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray toplamda 36 defa, Ankaragücü de toplamda 3 defa kazandı. İki takım İstanbul'daki 9 maçlarında da berabere kaldı. Yalnızca 2008-2009 sezonundaki bir maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle İstanbul yerine Kayseri'de oynandı. Bu maçı da Galatasaray 1-0 kazandı.

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