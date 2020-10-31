Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Galatasaray maça aldığı 10 puanla çıkarken MKE Ankaragücü de dört maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi nedeniyle aldığı 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Galatasaray maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 31 Ekim Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları ve MKE Ankaragücü taraftarları için nefesler tutuldu.

Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig'de 99. defa karşı karşıya geliyor. Önceki maçlarda galibiyet olarak Galatasaray'ın 61-18 üstünlüğü bulunuyor. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 204 gole karşılık Ankaragücü'nün 85 golü bulunuyor.