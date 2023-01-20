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GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

20.01.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray ile Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Antalyaspor maçı yarın (21 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP


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