GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray ile Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Antalyaspor maçı yarın (21 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP



