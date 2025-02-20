Galatasaray, AZ Alkmaar maçından istediği sonucu alamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti...

Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı şanssız bir şekilde sonuçlandı. İlk maçta 4-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar İstanbul'da mucizenin peşindeydi. İstediği oyunu ortaya koyamayan Galatasaray, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılarak Avrupa serüvenine veda etti.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ VEDA

Galatasaray, pazartesi günü Süper Lig'de oynayacağı ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe maçı öncesi aldığı beraberlik sonrası sahadan boynu bükük ayrıldı.

MUSLERA, 14 SEZONDA İLK KEZ YEDEK

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu

Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.

YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 8 OYUNCU

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde altyapıdan yetişen 8 futbolcu yer aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekledi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN FİLİSTİN MESAJI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir kez daha Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Filistin özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı.

Galatasaray taraftarı, Filistin konusunda sürekli duyarlılığı ortaya koyan İskoçya'nın Celtic takımı taraftarları için ise, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" yazılı pankart hazırladı.

5G DENEMESİ YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi.

Türkiye'nin 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi gerçekleştirildi.