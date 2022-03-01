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Galatasaray Barselona maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

01.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi kura sonrası belli oldu. Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ile eşleşti. Barcelona, son olarak 2002'de bir Türk takımı ile karşı karşıya gelmişti. 13 Kasım 2002 tarihinde Barcelona ekibi Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.20 sene sonra iki takım yeniden karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Barselona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Barselona maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda kuraları çekildi. Galatasaray'ın da bulunduğu kura çekiminde, 16 takım 8 eşleşme oluşturdu. Avrupa Ligi E Grubu'nu lider olarak bitirmiş olan ve play-off turunu atlayarak direkt son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın bu turdaki rakibi ise İspanya temsilcisi Barcelona oldu. Peki Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona ve Galatasaray ilk maçını 10 Mart 2022 tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynayacak.

İlgiyle takip edilen rövanş mücadelesi ise 17 Mart 2022 tarihinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA müsabakaları Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ DİĞER TÜM EŞLEŞMELER LİSTESİ!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki 8 eşleşme ise şöyle;

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz) - Lyon (Fransa)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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