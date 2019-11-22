Galatasaray - Başakşehir maçının 11'leri belli oldu.
Ev sahibi Galatasaray sahaya Okan, Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük 11'i ile çıkıyor.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ
Başakşehir ise Galatasaray deplasmanında Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca ve Crivelli 11'i ile galibiyet arayacak.
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