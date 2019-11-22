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Galatasaray - Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.11.2019 19:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray - Başakşehir maçının 11'leri belli oldu.

Galatasaray - Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray - Başakşehir maçının 11'leri belli oldu.

Ev sahibi Galatasaray sahaya Okan, Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük 11'i ile çıkıyor.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ
Başakşehir ise Galatasaray deplasmanında Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca ve Crivelli 11'i ile galibiyet arayacak.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu akşam bu gs 5 tane yer eger hakemler adam ise satılmış olmazlarsa bu kadro çok hafif kalır başakşehirin kadrosu daha kaliteli
Bu kadro ile basaksehir bizim icimizden gecer, 42 maclik yenilmez lik bugun son bulur...
2DEN2 OLUR HAKEM YINE BASAKSEHIRI KATLETMEZ ISE GECEN SENEKI SAIBENIN KRALI OLDU SAMPIYOINLUK MACI GIBI
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