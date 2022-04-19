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Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!

19.04.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Metin Öztürk, 30 Nisan'da seçim yapılamazsa 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını ve bunun için de Burak Elmas'ın istifa edeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Galatasaray'da seçimin yapılacağı kesinleşmiş oldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Metin Öztürk, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Öztürk, seçilmesi durumunda Galatasaray'ı dünya markası yapacaklarını söyledi.

"21 MAYIS'TA GALATASARAY'IN BAŞKANI OLARAK..."

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Bir otelde düzenlenen iftarda açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, yönetime gelmeleri durumunda ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Yolumuz uzun ama kendimize güvenimiz tam. 30 Nisan'da ya da en geç 21 Mayıs'ta Galatasaray'ın başkanı olarak Anıtkabir'i ziyaret ederken, sizlere hitap etmekten onur duyacağım." dedi.

"BURAK ELMAS İSTİFA EDECEK"

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Metin Öztürk, 1905 AGS'nin üyesi olmaktan gurur duyduğunu aktararak davetleri için dernek başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Olaganüstü genel kurulla ilgili 22 Nisan Cuma günü için mahkemenin bir tedbir kararı olduğunu hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Çünkü iki başkan adayı bu tedbir kararına karşı ortak bir tavır gösterdi. Fakat bu tedbir davasını ortaya koyan kişinin ikametgah adresinin Kazakistan'da gözükmesi, bunun biraz da bilinçli olduğunu zannediyorum, işi uzatabilir. Bu konuda da Sayın Burak Elmas başkana şükranlarımı sunuyorum. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Yarışa kendisi katılamayacağı halde bunun gerçekleşmesi için gereğini yapıyor."


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Galatasaray Futbol Kulübü
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