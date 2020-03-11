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Galatasaray - Beşiktaş derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trabzonspor - Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek

Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 MART CUMA

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 MART CUMARTESİ

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 MART PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 MART PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

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Abdulkadir Bitigen Galatasaray Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hakemin ismine bakın. ABDülkadir bu da ne demek oluyor, malum eyaletten talimat gelmiş MHH?&^XK??ے?ۈ??[?X?Z?
Hakemin isminin ilk üç harfi manidar. ABDülkadir. Malum eyaletten talimat gelmiş. JonJon kollanacak işin zor BJK.
ooo bakalım bu hafta da gs mhk yi iptal için arayacak mi
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