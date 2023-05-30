Galatasaray bu akşam şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak? İşte yaşanan son gelişme...

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

ÜÇ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYON OLACAK

Galatasaray, şampiyon olması halinde üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK İÇİN ELEME OYNAYACAK

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için eleme oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16 kez grup aşamasında yer almıştı.

Serie A'da Juventus'a 10 puan silme cezasının verilmesiyle birlikte Inter'in ligde ilk dörde girmesi kesinleşti. Böylece 2022/23 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara katılım hakkı elde edebilmesi için 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek.

Sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Süper Lig şampiyonu, 25-26 Temmuz tarihlerinde ilk rakibini saf dışı etmeye çalışacak.

23. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

Bu sezon 65. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç

1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic

1970-71 Galatasaray Brian Birch

1971-72 Galatasaray Brian Birch

1972-73 Galatasaray Brian Birch

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall

1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann

1996-97 Galatasaray Fatih Terim

1997-98 Galatasaray Fatih Terim

1998-99 Galatasaray Fatih Terim

1999-00 Galatasaray Fatih Terim

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu

2005-06 Galatasaray Erik Gerets

2007-08 Galatasaray Cevat Güler

2011-12 Galatasaray Fatih Terim

2012-13 Galatasaray Fatih Terim

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu

2017-18 Galatasaray Fatih Terim

2018-19 Galatasaray Fatih Terim



