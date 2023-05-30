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Galatasaray bu akşam şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak? İşte yaşanan son gelişme...

30.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, sahaya şampiyonluk için çıkacak. Galatasaray'ın olası şampiyonluk senaryosunda devler liginde kaç ön eleme oynayacağı büyük merak konusu olmuş durumda. İtalya Ligi'nde Inter'in sezonu ilk 4'te bitireceği kesinleşmesinin ardından şampiyon olacak takıma büyük bir müjde geldi.

Galatasaray bu akşam şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak? İşte yaşanan son gelişme...

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

ÜÇ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYON OLACAK

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Galatasaray, şampiyon olması halinde üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK İÇİN ELEME OYNAYACAK

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Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için eleme oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16 kez grup aşamasında yer almıştı.

Serie A'da Juventus'a 10 puan silme cezasının verilmesiyle birlikte Inter'in ligde ilk dörde girmesi kesinleşti. Böylece 2022/23 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara katılım hakkı elde edebilmesi için 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek.

Sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Süper Lig şampiyonu, 25-26 Temmuz tarihlerinde ilk rakibini saf dışı etmeye çalışacak.

23. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN

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Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

Bu sezon 65. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim
2018-19 Galatasaray Fatih Terim


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