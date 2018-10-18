SPOR

Galatasaray - Bursaspor maçının saati değişti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray - Bursaspor maçının saatinde değişiklik yapıldığı belirtildi. İşte Galatasaray - Bursaspor maçının yeni saaati...

Galatasaray - Bursaspor maçının saati değişti!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Bursaspor'u konuk edecek.

TT Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Bursaspor maçının saatinde değişikliğe gidildi.

Daha önce Galatasaray - Bursaspor maçının saat 20:00'da başlayacağı açıklanmıştı. Yapılan değişikliğin ardından Galatasaray - Bursaspor maçı saat 20:30'da başlayacak.

Saat 20:30'da TT Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Bursaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandıSpor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydikÜmit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bursaspor Galatasaray - Bursaspor maçı saat kaçta Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Fenerbahçe devre arasında Barcelona'dan Rafinha'yı kiralamak istiyor

Fenerbahçe devre arasında Barcelona'dan Rafinha'yı kiralamak istiyor

Anella Miller spora olan tutkusuyla dikkat çekti!

Anella Miller spora olan tutkusuyla dikkat çekti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray - Bursaspor maçının saati değişti!

Galatasaray - Bursaspor maçının saati değişti!

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik

Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik

Süper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandı

Süper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Göztepe 1 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

Göztepe 1 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.