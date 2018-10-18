Galatasaray - Bursaspor maçının saati değişti!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Bursaspor'u konuk edecek.
TT Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Bursaspor maçının saatinde değişikliğe gidildi.
Daha önce Galatasaray - Bursaspor maçının saat 20:00'da başlayacağı açıklanmıştı. Yapılan değişikliğin ardından Galatasaray - Bursaspor maçı saat 20:30'da başlayacak.
Saat 20:30'da TT Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Bursaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.
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