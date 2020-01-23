Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, çoğunluğu Süper Lig'de az süre alan oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ilk maçta 1-1 berabere kaldıkları Karadeniz ekibine karşı Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Martin Linnes, Mario Lemina, Younes Belhanda, Jesse Sekidika, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Adem Büyük'ten oluşan ilk 11'i sürdü.

Terim, lig maçlarındaki ideal kadrosundan kaleci Fernando Muslera'yı kadroya almazken, Jean Michael Seri, Radamel Falcao, Ryan Donk, Mariano Filho ve Sofiane Feghouli'yi yedek oturttu. Sarı-kırmızılı takımın yedekleri arasında ayrıca Berk Balaban, Selçuk İnan, Emre Akbaba, Josemir Saracchi ve Emin Bayram da yer aldı.

- Martin Linnes kaptan çıktı

Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, müsabakaya kaptan olarak başladı.

Sarı-kırmızılı takımda yabancı kuralı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Linnes, karşılaşmada kaptanlık bandını taşıdı.