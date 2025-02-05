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Galatasaray'da 4 isim gördüğü kartla cezalı duruma düşmüştü! TFF'den gelen haber sonrası yönetim çıldırdı... 'Bilerek kart görme' sebebiyle PFDK'ya!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 09:08
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Galatasaray'da son oynanan Gaziantep FK maçında Torreira, Barış Alper, Muslera ve Abdülkerim'in gördüğü kartlarla gelecek maç cezalı duruma düşerken TFF'den Sarı-Kırmızılı yönetimi oldukça kızdıracak bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da 4 isim gördüğü kartla cezalı duruma düşmüştü! TFF'den gelen haber sonrası yönetim çıldırdı... 'Bilerek kart görme' sebebiyle PFDK'ya!
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray'da mücadelenin 35. dakikasında Lucas Torreira, 80. dakikasında Barış Alper, 81. dakikada Fernando Muslera ve 89. dakikada Abdülkerim Bardakcı kart görerek bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.

Karşılaşmanın ardından açıklanan PFDK sevklerinde Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın 'bilerek kart görme nedeniyle' PFDK'ya sevk edildiği görüldü.

TFF'NİN BİLEREK KART GÖRME KURALI

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TFF'nin 37. maddesi 'bilinçli kart görme' üzerine ve kuralda şöyle deniyor:

"Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir."

İşte PFDK'den yapılan açıklamalar:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından başka müsabakaya ilişkin olarak yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "bilinçli kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU'nun 02.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Abdülkerim Bardakcı sarı kart son dakika galatasaray tff
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