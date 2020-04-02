Galatasaray'da ayrılık! Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi

Suudi Arabistan gazetelerinden Al Watan’ın dün ortaya attığı iddia, Arap basınında geniş yankı buldu. Haberde daha önce Galatasaray’dan satın alınan ve bu sezon sonunda mukavelesi biten golcü Bafetimbi Gomis’in sözleşme yenilememesi üzerine Al Hilal yönetiminin Radamel Falcao ile temasa geçtiği belirtildi. Suudi ekibinin yapılan görüşmelerde Falcao’dan olumlu yanıt aldığı, önümüzdeki sezon oyun lideri olarak Kolombiyalı yıldızı belirlediği vurgulandı.

YERİNE BALOTELLI GELECEK

Radamel Falcao ile bu konuda yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı ve Al Hilal’e ‘Evet’ dediği belirtilen haberde, Falcao’nun yerine G.Saray’ın Balotelli’yi getirmek için şimdiden görüşmeler yaptığı da öne sürüldü. G.Saray yönetiminin de bu transfer için Al Hilal kulübüne ‘Olur’ verdiği belirtilen haberde isyankar golcü Balotelli’nin G.Saray’a imza atması halinde transferin karşılıklı anlayış içinde noktalanacağı da vurgulandı.

14 MAÇTA 9 GOL, 1 ASİST

Sezon sonunda Al Hilal’den ayrılmak isteyen Gomis’in ise İstanbul’a dönme ihtimali bulunduğu belirtildi. Al Watan gazetesi Suudi Ligi’nin askıya alınmasından önce 51 puanla lider durumda bulunan takımın bu şekilde daha güçlü bir şekilde geri döneceği de iddia edildi. Falcao bu sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer olduğu Sarı-Kırmızılı takımda yaşadığı uzun sakatlığın ardından gollerini sıralamaya başladı. Kolombiyalı oyuncu ligde Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 9 gol atıp, 1 de asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)