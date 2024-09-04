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Galatasaray'da ayrılık resmileşti! Sarı-Kırmızılılar Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.09.2024 21:54
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Son dakika... Galatasaray'da takımda geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden Sergio Oliveira'nın sözleşmesi resmen feshedildi. Sarı-Kırmızılılar Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da uzun süredir forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Sergio Oliveira ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

5.8 MİLYON EURO TAZMİNAT...

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Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek.

KOMŞU'YA GİDİYOR

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Sergio Oliveira, Olympiakos imza atacak. SDNA'da yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oliveira, Galatasaray'dan ayrılık sonrası özel uçakla Atina'ya hareket etti. Oliveira, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Olympiakos'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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son dakika galatasaray sergio oliveira tff
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