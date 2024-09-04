Galatasaray'da ayrılık resmileşti! Sarı-Kırmızılılar Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray'da uzun süredir forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Sergio Oliveira ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

5.8 MİLYON EURO TAZMİNAT...

Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek.

KOMŞU'YA GİDİYOR

Sergio Oliveira, Olympiakos imza atacak. SDNA'da yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oliveira, Galatasaray'dan ayrılık sonrası özel uçakla Atina'ya hareket etti. Oliveira, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Olympiakos'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.