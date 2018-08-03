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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

Uzun süredir maaş zammı için Sarı-Kırmızılı yönetimle ters düşen Gomis, yönetimin “Ayrılabilirsin” restinden sonra geri adım attı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı

Yönetimin tavrı nedeniyle Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Riyad kulübüyle görüştü. Suudi Arabistan'dan Okaz Gazetesi, Al Hilal’in Fransız yıldız için G.Saray'a 7,5 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

Suuidi Arabistan ekibinin, Gomis için menajerine ilettiği teklifin de yıllık 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Menajer Mendy de bu teklifi 33 yaşındaki Fransız yıldızla sundu. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da mutlu olduğunu menajerine ileten Gomis, Galatasaray’dan ve Türkiye’den ayrılmayacağını söyledi.

Gelişen olaylar nedeniyle yıpranan ve hazırlık kampındaki düşük performansıyla şaşırtan Fransız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara nokta koydu.

İnstagram'da yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gomis, Türk bayrağı simgesini koyarak Türkçe yaptığı paylaşımda, “Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum” notunu ekledi.

Fransız yıldızın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Diğer yandan Okaz Gazetesi, Al Hilal’in, Gomis'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu gündemine aldığını duyurdu. (GÜNEŞ)

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gomis Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Galatasaray negredo Al Hilal Riyad

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