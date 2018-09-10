Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euroya Suudi Arabistan'a satan Galatasaray, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini de feshetti. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan bu iki oyuncunun, eski teknik direktör Igor Tudor döneminde kavga ettiği öğrenildi. İdmanda Tolga'dan istediği pasları alamayan Gomis'in sinirlerine hakim olamadığı, iki oyuncu arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı.
İDMANLARA ÇIKMAYINCA SONUNU HAZIRLADI
Bir türlü sakinleşmeyen ve Tolga'nın arkasından sinirle soyunma odasına yönelen Fransız forvetin, soyunma odasının kapısı kilitlenerek durdurulduğu belirtildi. Tudor'un prensi olan Tolga Ciğerci'nin yıldızı, Fatih Terim'le söndü. Formasını kaybeden Tolga sakatlığını bahane edip idmanlara da çıkmayınca kendi sonunu kendisi hazırlamış oldu.
Tolga 2017-18'de Tudor'la 11 lig maçına 11'de başladı. Terim'in görevi devraldığı ikinci yarıda Tolga 7 karşılaşmada şans buldu. Sadece 3'ünde 11'deydi.
(SABAH)
Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ta futbolun başına Ahmet Kavalcı geçecek
Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!
Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!
Selçuk İnan: Galatasaray'la aramdaki bağ, pazarlığa söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetli
Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu
Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım
Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!
Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu
Igor Tudor'dan Hajduk Split açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum