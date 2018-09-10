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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2018 08:48 | Son Güncelleme

Transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci ve Bafetimbi Gomis'in teknik direktör Igor Tudor döneminde ciddi bir tartışma yaşadıkları ortaya çıktı. İdmanda Tolga’dan istediği pasları alamayan Gomis’in buna isyan ettiği, tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Krizin ise soyunma odasının kapısı kilitlenerek büyümeden önlendiği öğrenildi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euroya Suudi Arabistan'a satan Galatasaray, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini de feshetti. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan bu iki oyuncunun, eski teknik direktör Igor Tudor döneminde kavga ettiği öğrenildi. İdmanda Tolga'dan istediği pasları alamayan Gomis'in sinirlerine hakim olamadığı, iki oyuncu arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı.

İDMANLARA ÇIKMAYINCA SONUNU HAZIRLADI

Bir türlü sakinleşmeyen ve Tolga'nın arkasından sinirle soyunma odasına yönelen Fransız forvetin, soyunma odasının kapısı kilitlenerek durdurulduğu belirtildi. Tudor'un prensi olan Tolga Ciğerci'nin yıldızı, Fatih Terim'le söndü. Formasını kaybeden Tolga sakatlığını bahane edip idmanlara da çıkmayınca kendi sonunu kendisi hazırlamış oldu.

Tolga 2017-18'de Tudor'la 11 lig maçına 11'de başladı. Terim'in görevi devraldığı ikinci yarıda Tolga 7 karşılaşmada şans buldu. Sadece 3'ünde 11'deydi.

(SABAH)

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