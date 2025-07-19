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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dev teklif geliyor! Barış Alper giderse yerine gelecek isim şimdiden hazır: Kingsley Coman...

Galatasaray’ın geçen sezon şampiyon olmasında Victor Osimhen ile birlikte büyük katkısı olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa’nın önde gelen ekiplerinden teklifler geliyor. Yıldız oyuncunun yakın bir zamanda ayrılması beklenirken, Cimbom gözünü Bayern Münih’in yıldızı Kingsley Coman’a çevirdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dev teklif geliyor! Barış Alper giderse yerine gelecek isim şimdiden hazır: Kingsley Coman...
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer planlaması belli oldu. Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için Avrupa’nın önde gelen ekipleri teklif yapma hazırlığında. Cimbom, Barış Alper Yılmaz’ın olası satışı sonrası gözünü Bayern Münih’in yıldız kenar oyuncusu Kingsley Coman’a çevirdiği belirtildi.

BARIŞ İÇİN HER AN TEKLİF GELEBİLİR!

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için dev teklif geliyor! Barış Alper giderse yerine gelecek isim şimdiden hazır: Kingsley Coman... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Milli yıldız Barış Alper Yılmaz için yakın bir zamanda Galatasaray’a resmi teklif gelecek. Yağız Sabuncuoğlu “Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın 5 büyük liginden 2 takımla görüşme halinde. Resmi teklif yakında yapılacak. Barış Alper’in ayrılma ihtimali bu sene epey yüksek.” dedi.

İNGİLİZ VE İTALYAN KULÜPLERİ İLGİLENİYOR

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için dev teklif geliyor! Barış Alper giderse yerine gelecek isim şimdiden hazır: Kingsley Coman... 2

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında İngiltere’den Nottingham Forest ve West Ham United yer alırken, İtalya’dan Inter’in olduğu öğrenildi. İngiliz ekibi West Ham’ın yakın zamanda 63 milyon euro bedelle Tottenham kulübüne sattığı Mohammed Kudus’ün yerine düşündüğü yıldız oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkaracağı öğrenildi.

KINGSLEY COMAN BOMBASI!

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için dev teklif geliyor! Barış Alper giderse yerine gelecek isim şimdiden hazır: Kingsley Coman... 3

Galatasaray Barış’ın olası satışını düşünerek yerine Kingsley Coman’ı koymayı planlıyor. Yıldız futbolcu ile temasa geçen yönetim, oyuncudan gelirim mesajını aldığı bildirildi. Fransız yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi. Alman ekibi Bayern Münih ile Leroy Sane transferinin ardından tekrar bir araya gelecek sarı kırmızılı ekip yıldız oyuncuyu 20-25 milyon euro bedellerle bitirmek istiyor.

SON SEZON PERFORMANSI

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için dev teklif geliyor! Barış Alper giderse yerine gelecek isim şimdiden hazır: Kingsley Coman... 4

Sol ve sağ kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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