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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'e teklif yapacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2018 08:33 | Son Güncelleme

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Dursun Özbek döneminde tekrar takımın başına getirilen teknik direktör Fatih Terim’le yeni sözleşme için kolları sıvadı.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'e teklif yapacak

Geçen sezonun ortasında İgor Tudor’un yerine göreve gelen Terim, takımı bir anda ayağa kaldırmış ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar’ın Süper Lig’de şampiyon olmasında başrolü oynamıştı.

Fanatik'in haberine göre; 1.5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllar boyunca takımın başında kalmasını isteyen yönetim, bu konuda ilk hamlesini yaptı. Başkan Cengiz’in, İmparator’a 3 senelik bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Tarafların kontratla ilgili olarak masaya oturacağı tarihin yakın zamanda belli olması beklenirken, deneyimli teknik adamın 3 milyon Euro civarında bir ücret alacağı konuşuluyor. Takımın başına üçüncü kez geldiğinde yarım sezon için sembolik olarak Galatasaray kulübünün kuruluş yılı olan 1905 TL alan Terim, bu sezon için 3 milyon Euro alacak. Takımı şampiyon yapması halinde de 55 yaşındaki hocaya 500 bin Euro başarı primi ödenecek.


İşte Terim'in Galatasaray kariyeri!
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Süper Lig: 301 maç, 198 galibiyet, 65 beraberlik, 38 mağlubiyet, 647 atılan gol, 276 yenilen gol.
Türkiye Kupası: 37 maç, 22 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet, 73 atılan gol, 38 yenilen gol.
Resmi Kupalar: 14 maç, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 28 atılan gol, 15 yenilen gol.
Avrupa Kupaları: 66 maç, 30 galibiyet, 13 beraberlik, 23 mağlubiyet, 100 atılan gol, 93 yenilen gol.
TOPLAM: 418 maç, 258 galibiyet, 89 beraberlik, 71 mağlubiyet, 848 atılan gol, 422 yenilen gol.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle bir takımın batması haktır. Piyasa değerinin iki katı borcu bulunan ve nerdeyse iflas bayrağını çekecek olan bu takım. eğer bir yıl için teknik direktöre türkiye şartlarında 21 milyon TL veriyorsa. Söylenecek bir şey kalmıyor. Top UEFA da
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