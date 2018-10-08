Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'e teklif yapacak

Geçen sezonun ortasında İgor Tudor’un yerine göreve gelen Terim, takımı bir anda ayağa kaldırmış ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar’ın Süper Lig’de şampiyon olmasında başrolü oynamıştı.
Fanatik'in haberine göre; 1.5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllar boyunca takımın başında kalmasını isteyen yönetim, bu konuda ilk hamlesini yaptı. Başkan Cengiz’in, İmparator’a 3 senelik bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
Tarafların kontratla ilgili olarak masaya oturacağı tarihin yakın zamanda belli olması beklenirken, deneyimli teknik adamın 3 milyon Euro civarında bir ücret alacağı konuşuluyor. Takımın başına üçüncü kez geldiğinde yarım sezon için sembolik olarak Galatasaray kulübünün kuruluş yılı olan 1905 TL alan Terim, bu sezon için 3 milyon Euro alacak. Takımı şampiyon yapması halinde de 55 yaşındaki hocaya 500 bin Euro başarı primi ödenecek.
İşte Terim'in Galatasaray kariyeri!
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Süper Lig: 301 maç, 198 galibiyet, 65 beraberlik, 38 mağlubiyet, 647 atılan gol, 276 yenilen gol.
Türkiye Kupası: 37 maç, 22 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet, 73 atılan gol, 38 yenilen gol.
Resmi Kupalar: 14 maç, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 28 atılan gol, 15 yenilen gol.
Avrupa Kupaları: 66 maç, 30 galibiyet, 13 beraberlik, 23 mağlubiyet, 100 atılan gol, 93 yenilen gol.
TOPLAM: 418 maç, 258 galibiyet, 89 beraberlik, 71 mağlubiyet, 848 atılan gol, 422 yenilen gol.
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