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Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimi ibra edildi! ''Bugün tarihi bir gün, bana en büyük hediyeyi verdiniz''

25.03.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 2022 yılı Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimi hem idari hem de mali yönden, oy birliğiyle ibra edildi.

Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimi ibra edildi! ''Bugün tarihi bir gün, bana en büyük hediyeyi verdiniz''

Galatasaray'da 2022 yılı Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimi hem idari hem de mali yönden, oy birliğiyle ibra edildi. Yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak A.Ş.'nin Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş.'den devralınması yetkisi, Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna verildi.

SALONDA HERKES AYAKTA ALKIŞLADI

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Mali ve idari yönden ibra edilen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, ayağa kalkıp salondaki üyeleri alkışladı. Üyeler de Dursun Özbek yönetimini alkışladı.

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN, BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM..."

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Dursun Özbek: "Bugün tarihi bir gün. Bugün benim doğum günüm. Bana en büyük hediyeyi verdiniz. Demek ki gerekli iklim yaratıldığı zaman onun etrafında birleşebiliyoruz. Hep birlikte tek yumruk olmanın görüntüsü bu. Dosta düşmana korku veriyoruz!"

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