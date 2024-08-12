Galatasaray'da Davinson Sanchez en az 1 ay sahalardan uzak kalacak!

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sakatlığını açıkladı. Yıldız oyuncudan gelen bu haber sarı-kırmızılı camiada moralleri bozdu.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır.

EN AZ 1 AY SAHALARDAN UZAK

Davinson Sanchez'in rehabilitasyon süreciyle birlikte en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.