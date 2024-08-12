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Galatasaray'da Davinson Sanchez en az 1 ay sahalardan uzak kalacak!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.08.2024 21:23
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Galatasaray, Davinson Sanchez’in sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez en az 1 ay sahalardan uzak kalacak!
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Davinson Sanchez'in sakatlığını açıkladı. Yıldız oyuncudan gelen bu haber sarı-kırmızılı camiada moralleri bozdu.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır.

EN AZ 1 AY SAHALARDAN UZAK

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Davinson Sanchez'in rehabilitasyon süreciyle birlikte en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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davinson sanchez galatasaray
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