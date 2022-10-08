Galatasaray'da deprem! Yeni transfer Lucas Torreira imzası kuramadan ayrılmak istiyor...

Galatasaray'ın transferin son anlarında kadrosuna kattığı Lucas Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı. 6 milyon Euro karşılığında Arsenal'dan alınan Lucas Torreira ile 4 yıllık mukavele imzalanmıştı. Fakat gelen son haberler sarı-kırmızılı yönetimin tadını kaçırdı...

"BIRAKIN GİDEYİM"

Lucas Torreira'nın imzayı yeni atmasına rağmen Türkiye ve Galatasaray'dan memnun olmadığı iddia edildi. Geçen sezon İtalya'da yaşayan yıldız oyuncunun İtalya'yı özlediğini ve devre arasında oraya transfer olmak istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Torreira için, "Büyük saygısızlık. İstediği şey skandal" şeklinde tweetler attı. Galatasaray yönetiminin bu tavır karşısında ne yapacağı ise büyük merak konusu olmuş durumda...



