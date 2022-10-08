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Galatasaray'da deprem! Yeni transfer Lucas Torreira imzası kuramadan ayrılmak istiyor...

08.10.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira'nın gönlü Türkiye'den yana değil... Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fiorentina'yı özlediğini söyleyen yıldız oyuncu sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için mutsuz durumda. Devre arasında Galatasaray'dan ayrılık İtalyan devine transfer olmak istediği iddia edilen Lucas Torreira için taraftarlar büyük bir şok yaşamış durumda...

Galatasaray'da deprem! Yeni transfer Lucas Torreira imzası kuramadan ayrılmak istiyor...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın transferin son anlarında kadrosuna kattığı Lucas Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı. 6 milyon Euro karşılığında Arsenal'dan alınan Lucas Torreira ile 4 yıllık mukavele imzalanmıştı. Fakat gelen son haberler sarı-kırmızılı yönetimin tadını kaçırdı...

"BIRAKIN GİDEYİM"

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Lucas Torreira'nın imzayı yeni atmasına rağmen Türkiye ve Galatasaray'dan memnun olmadığı iddia edildi. Geçen sezon İtalya'da yaşayan yıldız oyuncunun İtalya'yı özlediğini ve devre arasında oraya transfer olmak istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Torreira için, "Büyük saygısızlık. İstediği şey skandal" şeklinde tweetler attı. Galatasaray yönetiminin bu tavır karşısında ne yapacağı ise büyük merak konusu olmuş durumda...


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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray sezon
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