SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.11.2024 08:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yönetimi, devre arasında takımdan ayrılacak ilk oyuncuyu belirledi. Bir süredir mutsuz olduğu bilinen Victor Nelsson için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Mutsuzluğu, takım içine yansımaması için Okan Buruk'un bu kararı aldığı öğrenilirken, sarı-kırmızılılar stoper için oyuncu arayışlarına başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray yönetimi devre arasında Victor Nelsson ile yolları ayırıyor. Bir süredir ilk 11'de başlayamayan ve Okan Buruk'un iyice gözünden düşen yıldız oyuncu için artık yolun sonuna gelindi.

PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ VARDI

Screenshot_1

Son oynadığı maçlarda düşük performansıyla göze çarpan Nelsson'un takım içinde mutsuz olduğu da biliniyordu. Bu konuya çok canı sıkılan Okan Buruk, devre arasında Nelsson'un gönderilmesi için rapor verdi.

10 MİLYON EURO

victor-nelsson-galatasaray-1715586076-136257

Galatasaray yönetiminin, Nelsson için minimum 10 milyon Euro beklediği ve bu teklifi yapabilecek birçok takımın olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, Nelsson gittiği an yerine aynı seviyede bir stoper takviyesi yapmak için şimdiden kolları sıvadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Victor Nelsson galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber!

FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber!

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Oyuncuyla anlaştılar...

Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Oyuncuyla anlaştılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.