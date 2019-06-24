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Galatasaray'da Diagne satılacak, yıldız yağacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da transferde sıcak saatler... Senegalli forvet Mbaye Diagne için Cimbom, Suudi Arabistan'ın Al Nasr ve Al Shabab kulüplerinden 15 milyon Euro istiyor.

Galatasaray'da Diagne satılacak, yıldız yağacak

UEFA'nın Finansal Fair Play kurulları doğrultusunda geçen sezon anlaşma imzalayan ve bu anlaşmanın gereklerinden biri olarak da oyuncu satışı yapmadan bonservis ücreti ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin resmen satılması.

Sarı-kırmızılılar bu satışın ardından el sıkıştığı yıldız oyuncuların kulüplerine ödeme yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız veren yönetim kurulu transferini imza aşamasına getirdiği isimlerin başında gelen İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Arjantinli oyuncu Ever Banega ve West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez Chicharito'yu kampa yetiştirmek istiyor.

DIAGNE 15 MİLYON EURO

Suudi Arabistan'ın Al Nasr ve Al Shabab kulüpleri, yakından ilgilendikleri Mbaye Diagne için Galatasaray ile bu hafta son kez hafta masaya oturacak. İki kulübün de 10 milyon Euro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini sarı kırmızılı kulübe iletti. Galatasaray'ın ise toplamda minimum 15 milyon Euro istediği ve iki takımın yöneticilerine bu durumu ilettiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu hafta Diagne için verilecek en iyi teklifi kabul edeceği ve transferini resmileştireceği öğrenildi.

ŞENER TAMAM, SIRA ADEM VE YUSUF'TA

Galatasaray'da yerli oyuncu harekatı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray'ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak.

Öte yandan bonservisi elinde olan Adem Büyük de büyük olasılıkla Galatasaray'ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak. Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Galatasaray'ın yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. 26 yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak.

(DHA)

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